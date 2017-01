Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Italien mit möglichem DBRS-Downgrade im Blick

Am Freitag richten sich die Blicke nach Italien. Die Ratingagentur DBRS könnte ihre Einstufung für Italien senken. Derzeit stufen die Kanadier italienische Schulden mit "A-" und negativem Ausblick ein. Eine Abstufung würde höhere Haircuts für die bei der EZB hinterlegten Sicherheiten zur Folge haben. Nach Einschätzung der Commerzbank sollte dies für Italiens Banken verkraftbar sein. Allerdings würde eine DBRS-Abstufung die Wahrscheinlichkeit eines Downgrades durch die sehr viel wichtigere Ratingagentur S&P im Mai erhöhen.

Italienische Banken gibt es mitunter zum Nulltarif

Zum richtigen Preis gibt es für alles einen Markt. Das gilt sogar noch für italienische Banken, doch manchmal beläuft sich dieser Preis auf Null. Das bekam die Krisenbank Monte dei Paschi (MPS) nur allzu hart zu spüren, als sie im Vormonat daran scheiterte, ausreichend Eigenkapital einzuwerben. Letztlich sprang dann der Staat ein. Doch jetzt hat ausgerechnet ein Konkurrent einen Weg gefunden, die Probleme des italienischen Bankensektors für eigene Zwecke zu nutzen. Die UBI Banca übernimmt drei gescheiterte Kreditinstitute für den Preis von einem symbolischen Euro.

Opec geht Problem der Öllagerung an

Für die Organisation Eröl exportierender Länder (Opec) könnte es schwierig werden, die Ölpreise durch Produktionskürzungen nach oben zu treiben: Weltweit lagern große Mengen Rohöl, die die Macht der Opec schwächen. Die Ölpreise sind um rund 20 Prozent gestiegen, seit das Kartell aus 13 Nationen entschieden hat, im November die Produktion zu senken. Analysten sagen jedoch, dass das für viele Ölhändler immer noch kein Grund sei, ihre Lager zu leeren, die 2016 mit Rekordmengen Öl befüllt wurden.

Zinstief beschert deutschem Staat Ersparnis von 240 Milliarden Euro

Die nach der großen Finanzkrise eingeläutete Niedrigzinsphase hat die Finanzen in Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen massiv entlastet. Nach Berechnungen der Bundesbank, die Dow Jones Newswires vorliegen, summieren sich die Einsparungen seit 2008 auf 240 Milliarden Euro. Allein im vergangenen Jahr hätte der Gesamtstaat bei einem durchschnittlichen Zinsniveau aus der Zeit vor der Finanzkrise 47 Milliarden Euro mehr für den Schuldendienst berappen müssen.

Deutschland lockert wegen G20 die Russland-Sanktionen

Die Bundesregierung lockert während ihrer G20-Präsidentschaft die im Rahmen der Russland-Sanktionen verhängten Einreiseverbote. Man sei angesichts der Bedeutung der G20 zu dem Ergebnis gekommen, dass die G20 mit Blick auf die Einreiserestriktionen gegen Russland genauso wie andere internationale Organisationen - beispielsweise die OECD - behandelt werden sollten, erklärte Außenamtssprecher Sebastian Fischer in Berlin.

Kabinettsausschuss zum Brexit startet kommende Woche

Angesichts des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU hat die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss eingerichtet, der kommenden Mittwoch erstmals tagen wird. Vorsitzende des Brexit-Ausschusses ist Kanzlerin Angela Merkel, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin erklärte.

Verkehrsbehinderungen, Stromausfälle und Verletzte durch Sturmtief "Egon"

Sturmtief "Egon" hat in Verbindung mit starken Schneefällen am Freitag in weiten Teilen Deutschlands zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Es kam zu einer Reihe von Unfällen, bei denen auch Menschen verletzt wurden. Die Lufthansa musste bis Freitagvormittag allein in Frankfurt am Main 80 Starts und Landungen absagen und erwartete für den Tagesverlauf noch weitere Flugausfälle.

Chinesische Staatszeitung warnt Trump-Regierung vor "verheerender Konfrontation"

Die vom designierten US-Außenminister Rex Tillerson angekündigte härtere Gangart gegenüber China hat erboste Reaktionen der chinesischen Staatsmedien hervorgerufen. Sollte Tillerson seine Ankündigungen in Taten umsetzen, steuere er auf eine "verheerende Konfrontation zwischen China und den USA" zu, schrieb die Staatszeitung China Daily am Freitag. Die als nationalistisch geltende Global Times warnte in ihrem Leitartikel vor einer nuklearen Auseinandersetzung beider Supermächte.

Syrien macht Israel für Angriff auf Militärflughafen bei Damaskus verantwortlich

Die syrische Armee hat Israel für den Angriff auf einen Militärflughafen nahe der Hauptstadt Damaskus verantwortlich gemacht. Ein israelisches Flugzeug habe in der Nacht zum Freitag mehrere Rakete auf den Flughafen Masseh abgeschossen, sagte ein Militärvertreter der staatlichen Nachrichtenagentur Sana. Er drohte Israel mit Vergeltung für diesen "eklatanten Angriff".

Spanien Verbraucherpreise Dez +1,6% (Nov: +0,7%) gg Vj

Spanien HVPI Dez +1,4% (Nov: +0,5%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.