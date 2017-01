Frankfurt - Gold hat die Marke von 1.200 USD je Feinunze nicht verteidigen können und handelt zum Wochenausklang bei 1.195 USD, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Auch in Euro gerechnet gebe Gold wieder etwas nach und kostet 1.125 EUR je Feinunze. Silber sei von der 17 USD-Marke abgeprallt und notiere am Morgen wieder bei 16,7 USD je Feinunze. Die zuvor stark gestiegenen Preise würden offensichtlich zu Gewinnmitnahmen führen. Der iShares Silver Trust, der weltweit größte Silber-ETF, habe vor zwei Tagen mit 88,4 Tonnen den höchsten Tagesabfluss seit fünf Wochen verzeichnet.

