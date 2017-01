Die EZB hat die Finanzholding Fininvest angewiesen, ihren Anteil an der italienischen Banca Mediolanum zu kappen. Das will die Berlusconi-Gesellschaft aber nicht hinnehmen. Nun geht der Clinch in die nächste Runde.

Der Clinch zwischen Italiens früherem Regierungschef Silvio Berlusconi und der Europäischen Zentralbank (EZB) geht in die nächste Runde. Berlusconi und seine Finanzholding Fininvest haben am 23. Dezember ...

