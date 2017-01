Der Etat 2016 weist einen Milliardenüberschuss aus. Es ist bereits der dritte Überschuss in Folge. In der Koalition ist ein Streit entbrannt, was mit dem Geld passieren soll: Steuern senken, Schulden tilgen oder investieren?

Union und SPD streiten darum, was mit dem Überschuss von rund 6,2 Milliarden Euro aus dem letzten Bundeshaushalt geschehen soll. SPD-Chef Sigmar Gabriel bleibt auf Konfrontationskurs zu Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Im Deutschlandfunk lehnte er es am Freitag erneut ab die Haushaltsüberschüsse des Bundes von insgesamt 6,2 Milliarden Euro zum Schuldenabbau zu nutzen. Statt Schulden zu tilgen, solle in Schulen und Infrastruktur investiert werden.

"Wir sind eindeutig dafür: Vorfahrt für Investitionen", sagte der Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler: "Wenn wir dann die Schulen in fünf Jahren erst sanieren oder vielleicht noch später, haben erstens die Schüler drunter zu leiden, wahrscheinlich ist es dann aber viel teurer, und die Zinsen sind höher." Hängen bliebe es dann am Bürger.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, ...

