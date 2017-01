Mainz (ots) -



Mit welchen Tricks schaffen es die Lebensmittelhersteller, ihre Produkte schnell und kostengünstig auf den Markt zu bringen und dabei auch gesundheitsbewusste Kunden anzusprechen? Antworten darauf bieten zwei neue "ZDFzeit"-Dokus über "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" am17. und 24. Januar 2017, jeweils dienstags, 20.15 Uhr, Mit unterhaltsamen Experimenten und verblüffenden Tests informiert Lebensmitteltechniker Sebastian Lege über "Turbo-Salami, Tütensuppe & Co." sowie über "Light-Produkte, Veggie, Wurst & Co".



Trotz des Bio-Trends regiert in Deutschland immer noch ein zeitloses Duo: schnell und billig! Kein Wunder also, dass sich zum Beispiel Tiefkühlgerichte nach wie vor gut verkaufen. Heute kommen doppelt so viele Tiefkühllebensmittel auf den Tisch wie noch 1985. Verbraucher geben dafür in Umfragen folgenden Grund an: Hektik und Zeitnot bestimmen den Alltag. Auch Fertiggerichte aus der Konserve wie Königsberger Klopse oder Rouladen sowie Klassiker wie Dosenobst und -gemüse sind weiter nachgefragt. Außerdem beliebt - auch am Arbeitsplatz: Tütensuppen oder Mikrowellengerichte. Produktentwickler Sebastian Lege nimmt für "ZDFzeit" die industriellen "Gaumenfreuden" genauer unter die Lupe.



In der zweiten Folge "Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co." geht es am Dienstag, 24. Januar 2017, 20.15 Uhr, um die vitaminreiche, fettarme und fleischfreie Ernährung. Mit unterhaltsamen Experimenten und verblüffenden Tests gewährt Lebensmitteltechniker Sebastian Lege Einblick in die cleveren technischen Verfahren, mit denen Massenware für Gesundheitsbewusste hergestellt wird - manchmal zu Lasten der Qualität, aber nicht immer.



Bereits im vergangenen Jahr, am 2. Februar 2016, hatte "ZDFzeit" über "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" berichtet, auch damals präsentiert von Sebastian Lege.



