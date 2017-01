Nach Kursanstieg bis zum Jahreswechsel müssen Dax und Dow ihre Gewinne erst einmal verarbeiten. Das kann mehrere Wochen dauern. Dann ist die nächste Rally in Sicht - im Frühjahr.

Kaum geben die Aktienmärkte ein paar Prozente ab, schon ist davon die Rede, dass der Trump-Effekt verpufft. Dabei wird Trump die Märkte in Atem halten, solange er Präsident ist. Er bleibt ein Risiko im klassischen Sinn: Man weiß nie so genau, was jetzt nun wieder kommt.

Vor der Wahl war das ein Risiko nach unten. Nach der Wahl entpuppte es sich als Risiko nach oben. Auch das kann für Anleger von Nachteil sein - vor allem dann, wenn man aus Angst vorher ausgestiegen ist oder sogar auf sinkende Kurse gesetzt hat. Bestes Beispiel dafür ist George Soros. Selbst der Mega-Spekulant hat damit einen Milliardenverlust gemacht.

Wie groß der Trump-Effekt letztlich wirklich wird, lässt sich derzeit nicht sagen. Die Aktien steigen ja nicht nur, weil Trump Präsident geworden ist, sondern auch, weil sich die Wirtschaft gut entwickelt, das Zinsniveau insgesamt niedrig bleibt, die meisten Unternehmen gut verdienen und an den Märkten noch Platz für Bewertungsaufschläge ist.

Wenn der Dow Jones seit einigen Wochen nicht mehr vorankommt, heißt das nicht, dass sich an den großen Rahmenbedingungen etwas geändert hat. Im Gegenteil: Am amerikanischen Aktienmarkt vollzieht sich derzeit eine klassische Konsolidierung nach dem steilen Anstieg von November bis Dezember.

Eine epochale Kursmarke wie die bei 20.000 Punkten im Dow Jones nimmt ein Aktienmarkt ohnehin nicht in einem Zug. Wenn man sich dazu vor Augen hält, dass der Durchschnitt der vergangenen 200 Börsentage erst bei 18.400 Punkten verläuft, wird die Notwendigkeit einer Konsolidierung offensichtlich. Selbst wenn der Dow Jones bis Februar oder März bis in den Bereich um 19.000 Punkte nachgäbe, wäre das insgesamt immer noch ein langfristiges Hausse-Szenario.

All-Time-High im Nasdaq bestätigt High-Tech-Megatrend

Dabei spielt sich seit einigen Wochen eine Entwicklung ab, die auch für den Dax eine wichtige Hilfe ist: Amerikanische Technologieaktien holen wieder kräftig auf. Der Nasdaq-Index hat sogar ein neues Top erreicht.

