Vor zehn Jahren führte Steve Jobs das Produkt ein, das nicht nur Apple (WKN:865985), sondern die ganze Welt verändern würde. Die Macworld-Präsentation wird immer als die größte Produkteinführung in Erinnerung bleiben, die Steve Jobs jemals vorgenommen hat. Heute scheinen seine Worte ganz normal zu sein - Jobs merkte damals an, wie die dynamischen virtuellen Buttons auf einem Touchscreen eine endlose Flexibilität und endlose Innovation bei der Schnittstelle ermöglichten, während ?die unteren 40 %? aller zuvor veröffentlichten Smartphones physische Knöpfe hatten. Apple hat das Gerät auch erst im Juni 2007 auf den Markt gebracht, was eine seltene Ausnahme für ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...