Bad Marienberg - Die Umsetzung der Flüchtlingsfazilität für die Türkei kommt gut voran, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Bei einem Treffen des Lenkungsausschusses der Flüchtlingsfazilität heute (Donnerstag) in Brüssel hat die EU-Kommission die jüngsten Fortschritte gelobt: "Die Europäische Union löst weiterhin ihre Zusage ein, die syrischen Flüchtlinge und ihre Aufnahmegemeinschaften in der Türkei massiv zu unterstützen", so Johannes Hahn, Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen.

