Die Kosten der Energiewende sind ein zentrales Thema in aktuellen Debatten. Kritiker von Photovoltaik, Windkraft & Co. vergessen dabei gern, dass auch ein fossiles Energiesystem etwas kostet. Agora Energiewende hat am Freitag die Ergebnisse eines "Gedankenexperiments" veröffentlicht. Zentrale...

Den vollständigen Artikel lesen ...