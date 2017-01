Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) setzt nach Angaben eines Sprechers weiter auf eine Teilnahme des Internationalen Währungsfonds (IWF) am laufenden dritten Hilfsprogramm für Griechenland. "Wir halten daran fest, dass der IWF an Bord bleibt", stellte ein Finanzministeriumssprecher Jürg Weißgerber bei einer Pressekonferenz in Berlin klar. Derzeit laufe die zweite Programmüberprüfung für die Hilfen an Athen. "Diese Programmüberprüfung muss abgeschlossen werden, und auf der Basis entscheidet der IWF, ob er an Bord bleibt oder nicht."

Schäubles Haltung dazu habe sich nicht geändert. "Wir gehen weiter davon aus, dass er an Bord bleibt," bekräftigte Weißgerber auf die Frage nach einer vorher gemachten Interviewäußerung des Finanzministers. Allerdings stelle sich für den nicht erwarteten und auch nicht erwünschten Fall, dass der IWF sich gegen eine Teilnahme entscheide, die Frage des Umgangs damit. "Das ist eine rein hypothetische Frage, weil sie sich so im Moment nicht stellt", betonte Weißgerber aber.

Schäuble hatte in der Süddeutschen Zeitung die Möglichkeit von Griechenland-Hilfen ohne den IWF betont. "Falls er entscheiden würde, sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zu beteiligen, könnten die Europäer die Idee haben (...): eine eigene Lösung im europäischen Währungssystem", sagte Schäuble der Zeitung. In diesem Fall müssten die Europäer selbst die in einem neuen Hilfsprogramm vereinbarten Bedingungen "deutlich besser" durchsetzen. "Damit könnten wir etwa den Europäischen Rettungsfonds ESM beauftragen". Das müsste aber zuvor vom Bundestag gebilligt werden.

Aus der Unions-Fraktion wurde aber ausdrücklich auf eine Beteiligung des IWF gepocht. "Für den Bundestag ist bereits seit 2010 ganz klare Geschäftsgrundlage bei der Griechenland-Rettung, dass der IWF an Bord ist und bleibt, und zwar sowohl mit technischer als auch mit finanzieller Hilfe", sagte Fraktionsvize Michael Fuchs zu Dow Jones Newswires. Der IWF sei bereit, auch über 2017 hinaus an Bord zu bleiben, wenn die erforderlichen Bedingungen erfüllt seien. So müsse die Schuldenlast tragfähig sein, und die vereinbarten Reformschritte müssten eingehalten werden. "Genau das sind zugleich auch die Bedingungen Deutschlands und der EU", betonte Fuchs.

