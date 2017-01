Frankfurt - Die indonesische Regierung wartete gestern mit einem Paukenschlag auf: Das seit Januar 2014 bestehende Exportverbot für unbehandelte Erze wird unter bestimmten Auflagen gelockert, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Ziel des Exportverbots sei es ursprünglich gewesen, die Minenunternehmen dazu zu bewegen, Schmelzen im Land zu bauen, so dass ein größerer Teil der Wertschöpfungskette in Indonesien selbst verbleibte. Laut Angaben des Energie- und Bergbauministeriums dürfe zukünftig überschüssiges, qualitativ geringerwertiges Nickelerz und Bauxit wieder exportiert werden. Voraussetzung hierfür sei, dass die Minenunternehmen innerhalb von fünf Jahren Schmelzen fertigstellen müssten. Damit sollte dem globalen Nickelmarkt wieder deutlich mehr Angebot zur Verfügung stehen.

