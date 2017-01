Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt den Plan von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), den 2016 erreichten Haushaltsüberschuss von 6,2 Milliarden Euro komplett in den Schuldenabbau zu stecken.

"Die Bundeskanzlerin findet den Vorschlag des Bundesfinanzministers vernünftig", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es sei sinnvoll, in guten Zeiten Schulden zu tilgen, die in schwierigeren Tagen zum Beispiel für Konjunkturprogramme aufgelaufen seien. Schäubles Plan werde aber nun "mit den Koalitionsfraktionen noch abschließend zu besprechen sein".

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hatte hingegen zuvor gefordert, mit den Mitteln Investitionen zu fördern, und CSU-Politiker hatten schnelle Steuersenkungen verlangt. Eine Sprecherin Gabriels bekräftigte dessen Haltung bei der Pressekonferenz am Freitag. Der Wirtschaftsminister habe deutlich gemacht, "dass wir uns in Deutschland in guter wirtschaftlicher Verfassung befinden", man aber nun den Schwerpunkt auf Investitionen legen müsse.

Ein Sprecher Schäubles betonte aber, das Problem seien nicht fehlende Mittel, sondern schleppende Abflüsse der Gelder. Deshalb müsse man eine Verbesserung der Planungskapazitäten diskutieren. "Aus diesem Grund sehen wir jetzt nicht den Zeitpunkt, um weitere Mittel in Rücklagen zu stellen", bekräftigte er Schäubles Plan.

Auch Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) wies Gabriels Investitionsforderung ausdrücklich zurück. "Es ist Quatsch, ständig nach mehr Geld für Investitionen zu rufen, so lange die vorhandenen Mittel für Kitas, Schulen und Straßen gar nicht abfließen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Öffentliches Bauen scheitere derzeit nicht am Geld, sondern an den viel zu langen Planungsprozessen. "Auch deshalb ist die Tilgung von Altschulden die richtige, weil vernünftige Alternative für die Verwendung des Überschusses aus 2016", sagte das CDU-Präsidiumsmitglied.

January 13, 2017

