Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat zusätzlichen Investitionen im laufenden Jahr eine klare Absage erteilt und zugleich eine 15-Milliarden-Steuersenkung nach den Bundestagswahlen garantiert. "Die Steuerentlastung wird in der nächsten Legislaturperiode kommen", sagte Kauder der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Samstagausgabe). "Wir wollen die Steuer um 15 Milliarden Euro senken", erläuterte der CDU-Politiker. "Wir wissen, dass wir dies den Steuerzahlern schuldig sind, und daran werden wir uns halten", versicherte Kauder. Bei der Verwendung der aktuellen Überschüsse stellte sich Kauder hinter Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Diese sollten zur Schuldentilgung eingesetzt werden. "Die Milliarden für weitere Investitionen zu verwenden, ist nicht sinnvoll, da wir feststellen, dass jetzt schon entsprechende bereitgestellte Gelder nicht abfließen", erklärte der Unionsfraktionschef.



