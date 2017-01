Zürich - Der Finanzplatz Zürich ist weiterhin von "eminenter Wichtigkeit", sowohl für die Region Zürich als auch für den gesamten Schweizer Finanzsektor. Dies geht aus der Studie "Finanzplatz Zürich 2016/2017" des Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel hervor. Er befindet sich allerdings in einem Strukturwandel, der durch die Digitalisierung beschleunigt wird.

Die Region Zürich trug im Jahr 2015 44% zur gesamten Wertschöpfung des Schweizer Finanzsektors bei. Damit ist der Finanzplatz Zürich, der Banken, Versicherungen und sonstige Finanzdienstleistungen in den Kantonen Zürich, Schwyz und Zug umfasst, nach wie vor das mit Abstand grösste Finanzzentrum der Schweiz.

Die Wertschöpfung des Zürcher Finanzsektors betrug 26,5 Mrd CHF - 45% davon kamen von den Banken, 44% von den Versicherungen. Dies macht rund 17 Prozent des regionalen Bruttoinlandprodukts aus. Ausserdem arbeitete knapp jeder zehnte Beschäftige der Region im Finanzsektor.

"Der Finanzsektor bleibt damit das wichtigste Branchenaggregat der Region", heisst es in der Studie, die von der Standortförderung des Kantons Zürich und der Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich in Auftrag gegeben wurde. Dies bestätigte Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) am Freitag vor den Medien. "Das Gedeihen der Zürcher Wirtschaft ist stark mit dem Finanzplatz Zürich verbunden", sagte sie. Der Finanzplatz sei das Rückgrat der Zürcher Wirtschaft.

