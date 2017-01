Das Verhältnis zwischen dem gelben und dem schwarzen Gold

In den letzten Jahren befand sich der Ölpreis auf Achterbahnfahrt. Kann die Gold-Öl-Ratio dabei als Navigationshilfe dienen? Verschiedene smarte Möglichkeiten, um an einem potenziell steigenden Ölpreis zu partizipieren.

So wie Piloten auf Thermometer oder Barometer setzen, um ihre Flugrouten festzulegen, orientieren sich Analysten und Investoren an Indikatoren, um ihre »ökonomische« Landschaft zu verstehen. Dazu gehören Kursbilder in Form von Zahlenverhältnissen (Ratio). Viele von ihnen werden vielerorts als reine »Zahlenspielerei« belächelt. Dennoch scheint sich bei manchen ein genauerer Blick zu lohnen - zum Beispiel bei der Gold-Öl- Ratio.

Rückkehr zum Langzeitmedian?

Die Ratio gibt an, wie viele Fässer Rohöl (à 159 Liter) benötigt werden, um eine Feinunze Gold (ca. 31,1 Gramm) zu kaufen. In der Periode vom März 1983 bis zum Dezember 2016 lag der Median (Zentralwert in der Mitte aller untersuchten Daten) bei 15.76. Doch worüber könnte dieser Wert Aufschluss geben? Historisch betrachtet, musste die Welt immer dann Wirtschaftskrisen bewältigen, wenn der Wert der Gold-Öl-Ratio auf über 20 angestiegen war (faz.net, 27.12.2016). Gegenwärtig liegt die Ratio mit 21.12 darüber (Stand: 27.12.2016). Heisst das nun, wir stehen vor einer baldigen Wirtschaftskrise? Dieses Jahr verzeichnete die Ratio bereits einmal einen Wert, der schon mehr als doppelt so hoch war - und ist wieder zurückgekommen: Am 11.02.2016 nahm die Gold-Öl-Ratio einen absoluten Höchstwert von 47.57 an. Seit diesem Tag - an dem erstmals mehr als 47 Fässer Öl nötig waren, um eine Feinunze Gold zu erwerben - rentierte das schwarze Gold 100 % besser als sein »gelbes Pendant«. Gold »performte« zwischen dem 11.02.2016 und dem 27.12.2016 mit -9 %, wobei der Ölpreis um rund 106 % (von 26 US-Dollar auf über 53,90 US-Dollar) zulegen konnte. Historische Daten liefern jedoch keinerlei Hinweise auf künftige Entwicklungen.

