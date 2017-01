München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Sicherheit, Steuern, Rente - der Wahlcheck 2017!



Die Gäste: Volker Kauder (CDU, Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag) Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender) Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Sahra Wagenknecht (DIE LINKE, Fraktionsvorsitzende) Frauke Petry (AfD, Bundesvorsitzende; Landes- und Fraktionsvorsitzende in Sachsen) Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender; NRW Landesvorsitzender)



Wie soll Deutschland vor dem Terror geschützt werden, wie weiter in der Flüchtlingsfrage, was bringt mehr soziale Gerechtigkeit? Zum Auftakt des Superwahljahrs 2017 diskutieren Spitzenpolitiker von Union, SPD, Linken, Grünen, AfD und FDP!



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



Redaktion: Markus Zeidler



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de