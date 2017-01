Wien - Allianz Global Investors (AllianzGI) bringt zwei Fonds aus den USA nach Europa, so die Experten von "FONDS professionell".Der Allianz Multi Asset Opportunities (ISIN LU1481689385/ WKN A2ARML, A (H2-EUR); ISIN LU1481689468/ WKN A2ARMM, AT (H2-EUR); ISIN LU1481690474/ WKN A2ARML, I3 (H2-EUR)) und der Allianz Multi Asset Long/Short (ISIN LU1481687843/ WKN A2ARL6, A (H2-EUR); ISIN LU1481687926/ WKN A2ARL7, AT (H2-EUR); ISIN LU1481688817/ WKN A2ARMF, I3 (H2-EUR)) seien 2015 in den USA als Antwort auf die Anlegerbedürfnisse im aktuellen Marktumfeld aufgelegt worden. Seit Ende 2016 seien beide auch in Europa zugelassen.

