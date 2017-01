München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Geplante Themen:



Präsidentschaft Trump: Was ist zu erwarten? Zum ersten Mal seit Monaten hat sich Donald Trump einer Pressekonferenz gestellt, doch auch danach rätselt die Welt weiter, was sie vom nächsten US-Präsidenten zu erwarten hat. Trump könnte die Weltkonjunktur ankurbeln - aber genauso gut mit 140 Zeichen immer wieder Öl ins Feuer der globalen Krisen gießen. (Autor: Arnd Henze) Studiogespräch mit John B. Emerson, scheidender US-Botschafter in Deutschland



Die SPD und der Inhaltswahlkampf Die Umfragewerte immer schlechter, die Kandidatenfrage weiter ungelöst. Aber die SPD will ja ohnehin einen Inhaltswahlkampf führen. Das neue Duo: Innere und soziale Sicherheit. Unterwegs in einem sozialen Brennpunkt, auf dem Wohnungsmarkt und im Bildungssektor auf der Suche nach der verlorenen Wählerschaft. (Autoren: Marie-Kristin Boese und Moritz Rödle) Studiogespräch mit Thomas Oppermann, SPD-Fraktionsvorsitzender



