FRANKFURT (Dow Jones)--Die Quartalsberichte der großen US-Unternehmen dürften in den kommenden Wochen das Börsengeschehen dominieren. Nach der wenig inspirierenden Rede von Donald Trump am Mittwoch könnten sie für etwas mehr Klarheit bei den Investoren sorgen, wie die Geschäfte zuletzt gelaufen sind und vor allem wie sie sich in den kommenden Quartalen entwickeln werden.

Schon in der kommenden Woche stehen etliche Schwer- und Schwerstgewichte auf der Agenda. Im Fokus sind die Finanzbranche und der Technologiesektor. Mit Morgan Stanley, der Citigroup und Goldman Sachs veröffentlichen drei große Investmenthäuser Ergebnisse. Am Freitag konnten Wells Fargo und die Bank of America Merrill Lynch mit ihren Ergebnissen nicht recht überzeugen. Lediglich JP Morgan hat beim Gewinn den Analystenkonsens um fast 20 Prozent und somit recht deutlich übertroffen.

Ergebnisse gibt es auch vom Kreditkartenriesen American Express. Mit dem Chip-Produzenten AMD und IBM lassen sich zwei Technologie-Unternehmen in die Bücher schauen. Hinzu kommen mit United Health, Netflix, General Electric und Schlumberger vier weitere Branchengrößen. Insgesamt repräsentieren allein diese zehn genannten Konzerne eine Marktkapitalisierung von 1,2 Billionen US-Dollar - fast soviel wie alle 30 DAX-Unternehmen zusammen. Gerade zu Beginn einer "Berichtssaison" schauen die Marktakteure genau hin, auch um Branchen- und andere Trends frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Dow Jones Index scheut vor 20.000er Marke

An der Wall Street sind die Kurse von Anfang November bis Mitte Dezember gut gelaufen. Der S&P-500 ist um 10 Prozent gestiegen, tritt seitdem aber unter 2.300 Punkten auf der Stelle. Der Dow Jones Index hat um 12 Prozent zugelegt, scheut aber seit vier Wochen schon vor dem Sprung über die psychologisch wichtige 20.000er Marke zurück. Klar ist: Irgendwann werden die Indizes diese Konsolidierungen auflösen - nach oben oder unten.

Vermutlich wird in den Ausblicken der Unternehmen noch immer Ungewissheit über die künftige Fiskal- und Wirtschaftspolitik unter der Trump-Administration durchklingen. Die Prognosen für die kommenden Quartale könnten also vorsichtiger sein - oder gleich ganz ausfallen. Hier drohen Kursrückschläge. "Bei den Steuern rechnen die Aktienmärkte mit einer deutlichen Senkung der Unternehmenssteuern", sagt David Mericle von Goldman Sachs. Er rechnet immerhin mit 70 Milliarden Dollar weniger Unternehmenssteuern pro Jahr.

Deutlich zurückschrauben müssen Anleger womöglich ihre Erwartungen an Investitionen in die Infrastruktur. "Unsere Prognose lautet auf 25 Milliarden Dollar Investitionen in die Infrastruktur jährlich, weit unter den im Wahlkampf angekündigten 100 Milliarden Dollar", sagt Mericle. Entwarnung gibt der Stratege mit Blick auf die Deregulierung im Energie- und Finanzsektor. Der Aktienmarkt rechne gegenwärtig nicht mit gesetzlichen Maßnahmen, welche "die Gewinne signifikant beeinflussen".

