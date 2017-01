Zwei Jahrzehnte war das Studio Babelsberg für ausländische Filmproduktionen tätig. Nun will man sich auf die heimischen Wurzeln konzentrieren. Mit einem bekannten Produzenten sollen vermehrt deutsche Filme entstehen.

Nach mehr als 20 Jahren will das Studio Babelsberg wieder deutsche Filme in Eigenregie produzieren. Dafür habe Vorstandschef Christoph Fisser gemeinsam mit dem Filmproduzenten Tom Zickler die Produktionsfirma "Traumfabrik Babelsberg" gegründet, teilte Studio Babelsberg am Freitag mit. ...

