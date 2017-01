- Termine vom 16. bis 20. Januar - === M O N T A G, 16. Januar 2017 *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien *** 10:00 IT/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) *** 11:00 EU/Handelsbilanz November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, öffentliche Sitzung Untersuchungsausschuss Cum/Ex-Geschäfte, Berlin 13:30 FI/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einem Festakt der Bank of Finland, Helsinki 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem neuseeländischen Premierminister English, Berlin *** 15:00 US/IWF, Veröffentlichung Update zum World Economic Outlook, Washington *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 EU/Europäisches Parlament (EP), Bekanntgabe der Kandidaten für die Wahl zum EP-Präsidenten, Straßburg 19:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer zu Köln *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2016, London - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen D I E N S T A G, 17. Januar 2017 07:00 FR/Alstom SA, Umsatz 9 Monate, Paris *** 08:00 DE/Zalando SE, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresumsatz, Hamburg 09:00 EU/Europäisches Parlament (EP), Wahl des EP-Präsidenten, Straßburg *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil im NPD-Verbotsverfahren, Karlsruhe 10:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Rede bei der Veranstaltung "Deutschland modernisieren - wirtschaftlich stark, sozial gerecht", Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Dezember *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar 14:45 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der National Retail Federation, New York 16:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Brookings Institution, Washington *** 22:24 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** - GB/Premierministerin May, Grundsatzrede zum EU-Ausstieg, London - CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 20.1.), Davos M I T T W O C H, 18. Januar 2017 00:05 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der California State University, Sacramento *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis, Veldhoven *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 11:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Rede beim Deutsch-Italienischen Wirtschaftsforum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC), Minneapolis *** 17:00 US/Volkswagen AG (VW), Statuskonferenz beim Bundesbezirksgericht in San Francisco zur Einigung im Sammelverfahren zu Schadenersatzforderungen von US-Händlern wegen des Abgasskandals bei Dieselmotoren *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 21:00 US/Fed-Chefin Yellen, Rede beim Commonwealth Club, San Francisco - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 19. Januar 2017 07:20 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q, Zaandam 09:00 DE/Bundestag, Untersuchungsausschuss zum Abgas-Skandal, Anhörung von Ex-VW-Chef Winterkorn, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar 16:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Fairfield *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:01 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 22:05 US/IBM Corp, Ergebnis 4Q, Armonk F R E I T A G, 20. Januar 2017 *** 02:00 US/Fed-Chefin Yellen, Rede beim Stanford Institute for Economic Policy Research, San Francisco *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Fairfield 15:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der New Jersey Bankers Association, Somerset *** 18:00 US/Amtseinführung von US-Präsident Trump, Washington 19:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) vor dem Bay Area Council, San Francisco - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Rumänien (Fitch), Tschechien (S&P), Griechenland (S&P), Bulgarien (Moody's), Irland (Moody's), Slowenien (Moody's) ===

