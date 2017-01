=== S A M S T A G, 14. Januar 2017 12:30 DE/CDU-Bundesvorstand, PK von Bundeskanzlerin Merkel nach Klausurtagung, Perl-Nenning/Mosel M O N T A G, 16. Januar 2017 *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien *** 10:00 IT/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, öffentliche Sitzung Untersuchungsausschuss Cum/Ex-Geschäfte, Berlin 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem neuseeländischen Premierminister English, Berlin 13:30 FI/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einem Festakt der Bank of Finland, Helsinki *** 15:00 US/IWF, Veröffentlichung Update zum World Economic Outlook, Washington *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Monatliche Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Monatliche Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 18:00 EU/Europäisches Parlament (EP), Bekanntgabe der Kandidaten für die Wahl zum EP-Präsidenten, Straßburg 19:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer zu Köln *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2016, London - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2017 08:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.