Braunschweig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit der neuen Lernhilfen-Reihe "Weniger Fehler in der Klassenarbeit" von Schroedel werden typische Fehlerschwerpunkte in Klassenarbeiten (Klassen 5-9) schulformübergreifend aufgezeigt und gezielt angegangen. Die gerade erschienenen drei Bände Englisch Grammatik 7-9, Mathematik Gleichungen 7-9 und Prozentrechnen 6-9 komplettieren die Reihe. Ziel der wirkungsvollen Trainingshilfen ist es, häufige Fehler zu erkennen und zu vermeiden, Regeln zu verstehen und Fehlerschwerpunkte aktiv zu trainieren. Zu Beginn eines jeden Kapitels zeigen kurze Auszüge aus einer Klassenarbeit typische Fehler-stellen. Die Lernenden können sofort erkennen, ob dieses Kapitel für sie relevant ist. So geht's ohne Bauchschmerzen in die Klassenarbeit.



Mit den Bausteinen Regeln, Übungen, Tipps und Fehler-Check zum Lernerfolg



Das Konzept von "Weniger Fehler in der Klassenarbeit" basiert auf den Erfahrungen von Lehrern. Oft sind es klar eingrenzbare Bereiche, die in Klassenarbeiten den Unterschied zwischen einer guten und einer mittelmäßigen oder gar schlechten Note ausmachen. Es ist darum nicht immer sinnvoll, beim Üben für die anstehende Arbeit den kompletten Stoff eines Lernfachs zu wiederholen. Weitaus effektiver ist es, bei den kritischen Punkten anzusetzen, wo erfahrungsgemäß die meisten Fehler gemacht werden.



Auf jeweils 128 Seiten wird der Lernstoff der drei Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch für die unterschiedlichen Klassenstufen didaktisch aufbereitet. In verständlicher und altersgerechter Form werden die jungen Lerner angesprochen und motiviert.



Den Anfang jedes Kapitels bildet ein Auszug aus einer typischen Klassenarbeit. Anhand der hier angestrichenen Fehler werden typische Stolperfallen aufgezeigt. Danach wird auf verständliche Weise erklärt, welche Regeln man beachten muss. Im Anschluss daran folgen immer mehrere Übungsaufgaben, in denen die richtige Anwendung dieser Regeln ausführlich trainiert wird. Zusätzlich geben eingestreute Tipps wertvolle Hilfestellungen. Sie helfen an schwierigen Stellen mit Beispielen und präzisen Hinweisen auf die Sprünge. Ob wirklich alles verstanden wurde, wird zum Schluss jedes Kapitels mit dem "Fehler-Check" überprüft. Hier wird getestet, ob die gelernten Regeln jetzt sicher angewendet werden. Wenn das der Fall ist, kann es mit dem nächsten Thema weitergehen.



Die übersichtliche Einteilung in Lerneinheiten ermöglicht ein häppchenweises Vorgehen, ganz nach dem aktuellen Stand des eigenen Könnens und den Anforderungen des Lehrplans.



Weniger Fehler in der Klassenarbeit 128 Seiten - 15,2 cm x 21,2 cm - kartoniert EUR 11,95 (D), CHF 17,50 Erscheinungstermin: Januar 2017 ISBN 978-3-507-23094-1 Englisch Grammatik 7-9 ISBN 978-3-507-23096-5 Mathematik Gleichungen 7-9 ISBN 978-3-507-23097-2 Mathematik Prozentrechnen 6-9



Bereits im August 2016 erschienen: ISBN 978-3-507-23091-0 Deutsch Grammatik 5/6 ISBN 978-3-507-23092-7 Deutsch Rechtschreibung 5/6 ISBN 978-3-507-23093-4 Englisch Grammatik 5/6 ISBN 978-3-507-23095-8 Mathematik Bruchrechnen 5/6



OTS: Westermann Gruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117296 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117296.rss2



Pressekontakt: Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH Sylvia Ihle Produktmanagerin Lernhilfen Georg-Westermann-Allee 66 38104 Braunschweig



Telefon: 0531/708-85 64 Telefax: 0531/708-87 85 64 E-Mail: sylvia.ihle@westermanngruppe.de www.schroedel-lernhilfen.de