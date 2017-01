Köln (ots) - 13. Januar 2017. Erstmals wird des Online liebstes Kind auch im linearen Fernsehen eingesetzt - Targeting. Der Reiseanbieter schauinsland-reisen möchte Lust auf Urlaub machen. Dafür eignet sich kein Monat besser als der Januar, wenn es in Deutschland kalt, nass oder frostig ist und das Wetter zum Träumen einlädt. Genau an diesen Tagen greift das von IP Deutschland entwickelte TV-Targeting, das beim Nachrichtensender n-tv eingesetzt wird.



Um Deutschland repräsentativ abzubilden und eine passgenaue Ausspielung zu erzielen, hat der Reiseanbieter bei der Temperaturprognose auf das Deutschlandwetter in drei Ballungszentren Hamburg, Düsseldorf und München gesetzt. Sobald in mindestens zwei der genannten Städte die Temperaturen unter fünf Grad fallen, wird der Kundenspot deutschlandweit als Contentsplit ausgespielt. Während der Spot in sommerliche Gefilde entführt, wird der Rahmen mit Wetterdaten zu den drei genannten Städten angereichert. Das TV-Targeting wird den gesamten Januar eingesetzt und ist bei entsprechenden Temperaturen kurz vor Beginn der Primetime zu sehen.



"Die Medienkategorien sind in den letzten Jahren verschmolzen, allerdings nicht die technischen Werbemöglichkeiten. Während Targeting in der Onlinewelt zum Planungs-Mainstream gehört, ist es in der linearen TV-Welt ein Novum. Dank der großen Entwicklungsfreude unserer Kreativ-Unit Solutions machen wir nun gemeinsam mit schauinsland-reisen und n-tv vor, wie Targeting im Fernsehen funktionieren kann. Gleichzeitig werden wir unserem eigenen Anspruch als Innovationsführer gerecht", erklärt Matthias Dang, Geschäftsführer IP Deutschland.



Anders als die Ausspielung von Spots via Smart-TV spielt das für schauinsland-reisen entwickelte TV-Targeting in einer ganz anderen Liga. Diese Variante erreicht eine viel höhere Reichweite, da der Spot unter den richtigen Wetterbedingungen national via Kabel oder Satellit ausgespielt wird - eine First Mover Umsetzung.



Die Technik



Um das TV-Wettertargeting passgenau ausspielen zu können, greift das sogenannte vizrt-Real-Time-Grafik-System auf aktuelle Wetterdaten einer Datenbank zu, die mit Zahlen von weltweiten aktiven Wettermessstationen gespeist wird. Das vizrt-System ist ein Broadcast-Grafik-System mit Echtzeitfunktion. Bei der Mediengruppe RTL hat sich dieses System im Bereich der Echtzeit-Grafiken sowie für die Live-Produktion etabliert und wird ebenfalls auch für individuelle Werbeformen eingesetzt. Im Fall von schauinsland-reisen bedeutet das, dass das System den Contentsplit, bestehend aus dem Werbespot des Kunden und der aktuellen Wetterdaten, nur dann ausspielt, wenn die definierten Rahmenbedingungen des Kunden erfüllt sind.



