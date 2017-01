Frankfurt - Wie erwartet hat sich 2016 zum Rekordjahr für den Primärmarkt für Euro-Unternehmensanleihen entwickelt, so die Analysten der Helaba.Nachdem das Transaktionsvolumen in den ersten drei Monaten des Jahres noch deutlich hinter den Ergebnissen des Vorjahres zurückgeblieben sei, habe das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank ab dem zweiten Quartal für eine kräftige Belebung der Emissionstätigkeit gesorgt. In der Summe seien knapp 322 Mrd. Euro in rund 500 Transaktionen begeben worden. Damit habe das Emissionsvolumen ca. 20 Mrd. über dem Wert von 2015 gelegen.

