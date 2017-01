Hamburg - Die langfristigen Renditen haben in den vergangenen Wochen eine große Schwankungsbreite aufgewiesen und in den USA zuletzt den Rückwärtsgang eingeschlagen, während die Bund-Renditen aufwärts tendierten, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die zehnjährigen US-Renditen, die Mitte Dezember ein Jahreshoch von 2,60% erreicht hätten, lägen derzeit nur noch bei 2,30%. Die Euphorie, die in den ersten Wochen nach der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA einen Großteil der Märkte erfasst habe, sei offensichtlich vorbei. Die Pressekonferenz von Trump am 11. Januar habe keineswegs zu einer Wiederbelebung der guten Stimmung geführt, sondern eher gedämpfte Reaktionen hervorgerufen. Denn letztlich habe die Pressekonferenz die Befürchtung bestätigt, dass die Wirtschaftspolitik Trumps in den nächsten Jahren in einem hohen Grade unberechenbar werden dürfte. Die Analysten würden mittlerweile auch einen Handelskrieg etwa mit China oder Mexiko für nicht mehr so unwahrscheinlich halten, nachdem Donald Trump einige personelle Entscheidungen getroffen habe, die für ein derartiges Szenario sprechen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...