Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Im Wahljahr will die SPD das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Damit hoffen die Sozialdemokraten, sich aus dem Umfragetief kämpfen zu können. Für Manager, Unternehmen, die Immobilienbranche und Kapitalanleger kommen nach dem Willen der Partei höhere Anforderungen und größere Belastungen zu. Die wichtigsten Beschlüsse der Neujahrsklausur der SPD-Bundestagsfraktion in der Übersicht:

1. Vergütung von Vorständen und Managern begrenzen

Deutschland soll gerechter werden. Weil sich die Gehälter der Chefetagen in den Großunternehmen inklusive Boni mittlerweile meilenweit von den Löhnen der einfachen Angestellten entfernt haben, sieht die SPD Handlungsbedarf. Skandale wie bei Volkswagen, die ohne Folgen für die millionenschwere Altersversorgung ehemaliger Chefs bleiben, liefern den Genossen Munition.

Die Partei schlägt deshalb vor, die steuerliche Absetzbarkeit von variablen Vorstands- und Managergehaltsbestandteilen auf maximal 500.000 Euro pro Jahr zu begrenzen. Darüber liegende Boni muss das Unternehmen aus seinem Gewinn nach Steuern leisten. Außerdem soll ein Maximalverhältnis zwischen der Vergütung von Vorständen und dem durchschnittlichen Gehalt ihrer Arbeitnehmer festgeschrieben werden.

2. Nachschärfung der Mitpreisbremse

Die Mitte 2015 eingeführte Mitpreisbremse ist ein zahnloser Tiger. Die SPD will dem seinerzeit von der Union verwässerten Gesetz mehr Biss verleihen. Deshalb sollen Vermieter künftig ihren neuen Mietern die Höhe der Vormiete mitteilen müssen. Nur so können die neuen Mieter beurteilen, ob sich der Vermieter an den Aufschlag von maximal 10 Prozent auf die ortsübliche Vergleichsmiete hält. Dazu wollen die Sozialdemokraten den Mietspiegeln mehr Gewicht verleihen, damit sie als allgemeine Richtschnur anerkannt werden.

3. Abschaffung der Abgeltungssteuer und härtere Strafen für Steuersünder

"Die Abgeltungssteuer muss der Vergangenheit angehören", betonte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann zum Abschluss der Klausur. Sie besteuert Einkommen aus Kapital- und Zinsgewinnen mit pauschal 25 Prozent. Die Pläne der SPD sehen vor, diese Kapitalgewinne wie Einkommen (und damit stärker) zu besteuern.

Außerdem soll das steuerliche Bankgeheimnis abgeschafft und eine Anzeigepflicht für kreative Steuergestaltungsmodelle eingeführt werden. Steuersünder müssen sich auf längere Verjährungsfristen und einen breiteren Katalog für die Fälle schwerer Steuerhinterziehung einstellen, sollte die SPD ihr Vorhaben umsetzen können.

Dem Kleinrechnen von Gewinnen internationaler Unternehmen über verschachtelte Lizenzverträge auf Patente will die SPD einen Riegel vorschieben und den Kampf gegen Steueroasen weiterführen.

4. Sammelklagen gegen Konzerne einführen

Damit sich Verbraucher gegen große Unternehmen besser zur Wehr setzen können, plant die SPD, das Instrument der Muster- oder Sammelklage auch in Deutschland einzuführen. "Wir stärken die Verbraucher im Rechtsstreit mit den Unternehmen", erklärte Oppermann. Anders als zum Beispiel in den USA müssen Kunden in Deutschland bisher individuell gegen Unternehmen vorgehen, wenn sie sich getäuscht fühlen. Jüngstes Beispiel ist der VW-Dieselskandal. Das soll sich ändern, indem anerkannte Verbraucherschutzverbände in Musterverfahren gegen Firmen vorgehen können. Mit Hilfe elektronischer Klageregister könnten Betroffene ihre Ansprüche festhalten und müssten nicht selbst das Prozessrisiko tragen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2017 10:17 ET (15:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.