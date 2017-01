Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lloyds auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Pence belassen. In Großbritannien seien die Strafzahlungen wegen den Kunden aufgedrängten Restschuldversicherungen auf das niedrigste Niveau seit fünf Jahren gefallen, schrieb Analyst David Lock in einer Studie vom Freitag. Lloyds sei von diesem Thema besonders betroffen und müsse wohl auch 2017 eine Belastung von 500 Millionen Pfund stemmen, so der Experte./ag

