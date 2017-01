Berlin - ver.di zieht eine positive Bilanz des ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der Geld- und Wertbranche. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): Insgesamt hätten sich am Freitag in den neun betroffenen Bundesländern mehr als 1.000 Beschäftigte an 19 Standorten an den Arbeitsniederlegungen beteiligt.

