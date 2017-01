Bad Marienberg - Der Bund hat im letzten Jahr 6,2 Milliarden Euro Plus gemacht, so Johannes Kahrs, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Finanzminister will alles in die Schuldentilgung stecken.

Den vollständigen Artikel lesen ...