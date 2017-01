Bonn (ots) - Die Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 gilt gemeinhin als der Ausgangspunkt für die von Nazi-Deutschland organisierte Vernichtung der Juden in Deutschland und Europa. In einer Villa am Berliner Wannsee kamen seinerzeit 15 hochrangige Vertreter des NS-Regimes und der SS zusammen, um unter dem Vorsitz von Reinhard Heydrich den Holocaust an den Juden im Detail zu koordinieren.



Allerdings hatten die Deportation jüdischer Bürger aus dem Deutschen Reich und den besetzten Gebieten und die Errichtung jüdischer Ghettos schon deutlich früher begonnen - wenn auch nicht in den "geordneten" Bahnen, die die Konferenz nun festlegte.



Welchen Stellenwert hat die Wannseekonferenz in der Genese des Holocausts nach neuester Forschung? Was macht die Einzigartigkeit dieses Völkermordes aus? Und wer waren die entscheidenden Köpfe hinter dem organisierten Massenmord?



Über diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster an historischem Ort, der Gedenkstätte "Haus der Wannseekonferenz", mit ihren Gästen:



- Prof. Julius H. Schoeps, Historiker und Gründungsdirektor Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien - Prof. Peter Longerich, Historiker



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de