Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Späthandel weiter im Minus tendiert und seine Verluste aus dem Frühhandel weiter ausgebaut. Der deutsche Euro-Bunde-Future drehte ins Minus und notierte am späten Nachmittag ebenfalls tiefer.Zum Wochenausklang verlief der Handel ruhig und ohne größere Impulse. An den Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...