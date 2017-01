Bonn (ots) - Vom 20. bis 29. Januar erwartet die Messegäste bestes "Biotainment" in der Biohalle (Halle 1.2b) auf der Internationalen Grünen Woche Berlin. Das Bundeslandwirtschaftsministerium präsentiert dort wieder "Bio" unter dem Dach des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) - am Messestand und auf der Hallenbühne.



Im Internationalen Jahr des Nachhaltigen Tourismus stellt das BÖLN die Themen Urlaub auf dem Biobauernhof und Angebote für junge Familien mit Kindern heraus. Die Bauern und Bäuerinnen aus dem Netzwerk Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau haben dazu interessante naturtouristische Angebote im Gepäck: Schlafen im Heu, Flüstern mit den Kühen oder Spazieren mit den Ziegen. Darüber informieren sie am Stand und auf der Bühne. Mehrmals täglich dampft und duftet es auf der Bühne.



Dann präsentieren die BIOSpitzenköche Alfred Fahr und Bernd Trum Köstlichkeiten aus ihrem großen Koch-Repertoire.



Auf der "Genussreise" können Messegäste Spezialitäten der anwesenden Biobetriebe probieren oder an sinnlichen Wein- und Käsedegustationen teilnehmen. Das attraktive Bühnen-Programm bietet darüber hinaus spannende Debatten, tolle Mitmach-Aktionen für Schulklassen und interessante Quizformate. Am Mittwoch, 25. Januar, wird die "Kartoffel des Jahres" ausgezeichnet.



Am BÖLN-Stand können die Messegäste einem Bio-Forscherteam über die Schulter gucken und sich erstaunliche Forschungsergebnisse erläutern lassen. Diesmal geht's um die nachhaltige, weidebasierte Milchproduktion. Biobauern aus dem Demonstrations-Netzwerk erläutern die Vielfalt des Ökolandbaus. In Mini-Workshops können Messegäste Futtermittel erraten oder bei Blindverkostungen Aromen erkennen. Die Demonstrationsbetriebe bieten viel Information und vor allem viel "Bio" zum Probieren.



Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft ist eine Initiative des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Die Geschäftsstelle des BÖLN befindet sich in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Weitere Informationen zum Messeauftritt 2017 des Bundesprogramms finden Sie unter www.biowoche.de.



Pressekontakt: Elmar Seck Informationsmanagement BÖLN Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)