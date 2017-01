Das mobile Internet der Dinge befindet sich auf Siegeszug. Immer besser, schneller und intelligenter werden die Systeme, die sich zur Standardausstattung in jedem Haushalt, Auto und Unternehmen entwickeln. Davon profitieren in erster Linie LTE-Modulproduzenten und Plattformanbieter wie Sierra Wireless (WKN: 920860) sowie Telit Communications (WKN: A0D9SK). Der Softwareentwickler U-Blox (WKN: A0M2K9) besitzt trotz Umsatzwarnung langfristige Chancen. Gemalto (WKN: A0CA8L) kann partiell mit seinen Geschäftssparten ebenfalls profitieren.

Ein schwerer Autounfall mit Verletzungsfolge ist ein Horrorszenario. Tausende solcher Unfälle finden dennoch alljährlich statt. In Zukunft könnten die Einsatzzentralen der Rettungskräfte in Echtzeit alarmiert werden. Viele Autos senden heutzutage Notsignale mit GPS-Daten. Es könnten künftig zudem wichtige Daten wie die Zahl der Insassen und potenziellen Verletzten sowie deren individuelle Gesundheitsinformationen an die herzueilenden Sanitäter übermittelt werden.

Neben dem lebensrettenden Notrufsystem dürften in Zukunft verstärkt Navigationsdaten und Entertainmentinhalte wie Musik- oder Videodaten ins Auto gelangen und in Echtzeit verarbeitet werden. Der Phantasie möglicher Anwendungen sind kaum Grenzen gesetzt und es ist leicht zu prognostizieren, dass in Zukunft einmal alle weltweit hergestellten Neuwagen mit einer permanenten Internetverbindung sowie einem oder mehreren Kommunikationsmodulen sowie integrierten "System-on-a-Chip"-Lösungen (SoC) ausgestattet sein werden. Ein Riesenmarkt: Jährlich werden knapp 100 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. In beinahe jedem PKW stecken heutzutage 30 bis 150 Mikroprozessoren, Tendenz steigend. Der Wert der Prozessoren und elektronischen Systeme kann locker 500 US$ pro Fahrzeug ausmachen.

Ein großes Entwicklungsgebiet ist derzeit die intelligente Kommunikation des Fahrzeuges und seiner Komponenten mit der Außenwelt (Telematik) für die Fahrzeug-zu-Umwelt-Kommunikation (V2X), vornehmlich zwischen Fahrzeugen (V2V) und der Verkehrsinfrastruktur (V2I). Man denke nur an Verkehrsleitsysteme oder die Abrechnung der Straßenmaut à la Toll Collect. Seit Januar 2017 bietet HUK-Coburg seinen versicherten Fahranfängern einen günstigeren Telematik-Tarif.

Ende 2015 waren weltweit nur 30 Millionen von über 1,2 Milliarden Fahrzeugen ab Werk mit solchen Systemen ausgestattet. Hinzu kommen die doppelte Zahl von nachgerüsteten Systemen für das Flottenmanagement, oder die Abrechnung der Maut. Solche Systeme werden für PKWs immer verbreiteter. Wer heute durch Länder wie Weißrussland oder Malaysia fahren möchte, kommt ohne diese elektronischen Systeme gar nicht mehr auf die Autobahn.

Selbstverständlich geht der Trend immer mehr zu standardisierten, eingebetteten Systemen. Bis 2020 dürften daher 60% aller Neuwagen mindestens mit einem Telematiksystem bzw. Kommunikationsmodul ausgestattet sein, dies wären jährlich mehr als 55 Mio. Fahrzeuge.

Wachstumszahlen 2015/16 gedämpft

Dass mobiles Internet ein Zukunftstrend ist, wissen informierte Investoren seit längerem. Doch wie so oft ging die Phantasie mit dem Anlegern durch und Investoren konzentrierten sich zu sehr auf die potenziellen Möglichkeiten und zu wenig auf den aktuellen technischen Entwicklungsstand, vornehmlich dem flächendeckenden wie unterbrechungsfreien Netzausbau und die notwendige Vorlaufzeit der Entwicklungsdauer von neuen Anwendungen. Die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs dauert schließlich drei bis fünf Jahre.

Tatsächlich blieben die Umsätze der letzten beiden Jahre hinter den optimistischen Prognosen zurück.

Der Marktführer bei mobilen IoT-Datenmodulen, die kanadische Sierra Wireless, steigerte seinen Umsatz 2015 lediglich um 11% und 2016 könnte sogar ein Nullwachstum verzeichnet worden sein. Der direkt nachfolgende Wettbewerber, die in Italien ansäßige Telit Communications, verzeichnete 2015 noch einen Umsatzanstieg von 13% und dürfte das vergangene Jahr mit noch gerade etwa 10% Wachstum abgeschlossen haben. Das 1. Halbjahr 2016 lag jedoch lediglich 6% über dem Vorjahr. Eine zurückhaltende Analystenmeinung ist darum nicht ungewöhnlich ...

