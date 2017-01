ZÜRICH (Dow Jones)--Der Züricher Aktienmarkt hat sich am Freitag von den Vortagesverlusten erholt. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf die beginnende Berichtsaison in den USA, wo mehrere Bankenschwergewichte ihre Zahlen ausgewiesen haben. Damit trat die Enttäuschung über die jüngsten Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in den Hintergrund. Ein wichtiger Termin für die Börsianer bleibt aber die Amtseinführung Trumps am 20. Januar. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 8.452 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,01 (zuvor: 59,28) Millionen Aktien.

Die Bankenwerte profitierten von den Ergebniszahlen ihrer US-Wettbewerber. Nach Vorlage ihrer Bilanz hatten an der Wall Street die Aktien von JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo zugelegt. In Zürich gewannen Credit Suisse 3 Prozent und UBS 3,8 Prozent. Auch die Pharmawerte erholten sich von dem "Trump-Schock", der nach den Attacken des Politikers auf die Branche die Aktien durchgeschüttelt hatte. Roche verbesserten sich um 1,3 Prozent und Novartis um 0,3 Prozent. Die Zykliker ABB und Lafargeholcim waren ebenfalls gesucht mit Aufschlägen von 1,3 bzw 2,4 Prozent.

January 13, 2017 11:38 ET (16:38 GMT)

