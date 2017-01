NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen erholen sich zum Wochenausklang etwas von den Verlusten des Donnerstags. Hauptthema sind die Banken, deren Aktien nach Bilanzvorlage dreier Schwergewichte zulegen. Allerdings gibt der Dow-Jones-Index einen großen Teil der Tagesgewinne wieder ab, während der technologielastige Nasdaq-Copmposite einmal mehr ein Rekordhoch erreicht hat.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 19.911 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,6 Prozent; das neue Rekordhoch liegt bei 5.582,80 Punkten. Das Grübeln darüber, was die Präsidentschaft Donald Trumps wohl für die US-Wirtschaft bedeutet, hat erst einmal Pause. Denn es gilt handfeste Daten zu verarbeiten.

Unter den Konjunkturdaten stiegen die Erzeugerpreise im Dezember auf Monatssicht um 0,3 Prozent; Volkswirte hatten einen Anstieg in exakt dieser Größenordnung vorhergesagt. In der viel beachteten Kernrate wurde statt der prognostizierten Zunahme von 0,1 Prozent ein Anstieg um 0,2 Prozent verzeichnet.

Die Verbraucher in den USA waren gemessen an den Einzelhandelsumsätzen im Dezember zurückhaltender als erwartet. Der Anstieg um 0,6 Prozent verfehlte den Analystenkonsens von plus 0,7 Prozent. Die Daten finden ebenfalls starke Beachtung, weil der private Konsum in den USA etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht.

Der Index der Uni Michigan, der die Stimmung der Verbraucher bemisst, fiel zwar etwas schwächer aus als erwartet, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Der aktuelle Wert von 98,1 ist der zweithöchste Stand seit Januar 2004.

Bankenwerte nach Geschäftsausweis fest

Bei der Ertragslage der US-Banken gibt es zwar keine einheitliche Tendenz, doch die Anleger sehen vor allem das Positive. JP Morgan übertraf mit Einnahmen und Gewinn die Erwartungen des Marktes. Licht und Schatten enthalten die Quartalszahlen der Bank of America. Sie übertraf im Schlussquartal 2016 beim Gewinn die Erwartungen, doch blieben die Einnahmen etwas hinter dem Analystenkonsens zurück. Bei Wells Fargo überzeugte vor allem die Vermögensverwaltungssparte, die deutlich besser abschnitt als die Mutter insgesamt. Die Aktie der Bank, die von einem Skandal um Scheinkonten erschüttert worden war, steigt um 2,4 Prozent. Bank of America gewinnen 1,2 Prozent. JP Morgan verbuchen ein Plus von 1,1 Prozent. Der Bankenindex führt den S&P-500 mit einem Plus von 1,6 Prozent an.

Daneben wurden einige Übernahmen und Veräußerungen bekannt. So kauft KKR die Werkzeugsparte der japanischen Hitachi für 1,3 Milliarden Dollar. Und Anadarko verkauft seine Öl- und Gasanlagen im Süden des US-Bundesstaats Texas für 2,3 Milliarden Dollar an Sanchez Energy und die Blackstone Group, wie aus informierten Kreisen verlautete. KKR steigen um 0,1 Prozent. Sanchez Energy haussieren um 24 Prozent, Blackstone und Andarko tendieren kaum verändert.

Zweifel an Förderbegrenzungen belasten Ölpreise

Am Ölmarkt kommen die Preise nach der Erholung der beiden Vortage zurück, an denen der Ölpreis unter anderem vom schwächeren Dollar profitiert hatte. Die US-Währung stabilisiert sich allerdings inzwischen, so dass von dort keine weitere Unterstützung mehr kommt. Daher tritt wieder die Frage in den Vordergrund, ob die Förderkürzungen, auf die sich Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder im November verständigt hatten, in die Tat umgesetzt werden. Das Barrel US-Leichtöl der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 1,1 Prozent auf 52,43 Dollar.

Der Dollar bewegt sich in etwa auf dem Stand des späten Vortags. Er hatte am Mittwoch und Donnerstag auf breiter Front abgewertet, nachdem die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten keine neuen Erkenntnisse zu dessen wirtschaftspolitischen Plänen gebracht hatte. Eine deutliche Erholung bleibt aber noch aus. Aktuell kostet ein Euro rund 1,0620 Dollar.

Gold fällt um 0,2 Prozent auf 1.194 Dollar je Feinunze. Das zinslos gehaltene Edelmetall leidet damit ebenso wie die Anleihekurse unter den in der Kernrate etwas deutlicher als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen. Diese lassen auf ein Anziehen der Inflation schließen, was tendenziell negativ für Gold und Rentenpapiere ist. In Zeiten steigender Preise wollen Anleger höhere Renditen sehen. Sinkende Kurse treiben die Rendite zehnjähriger Treasurys um 6 Basispunkte auf 2,42 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.911,34 0,10 20,34 0,75 S&P-500 2.276,95 0,29 6,51 1,70 Nasdaq-Comp. 5.581,08 0,61 33,60 3,68 Nasdaq-100 5.063,91 0,45 22,48 4,12 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,21 3,6 1,17 5 Jahre 1,92 5,3 1,86 7 Jahre 2,23 6,3 2,16 10 Jahre 2,42 6,0 2,36 30 Jahre 3,01 5,3 2,96 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.30 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0620 -0,19% 1,0640 1,0658 +1,0% EUR/JPY 122,3179 +0,29% 121,9691 121,45 -2,6% EUR/CHF 1,0732 +0,06% 1,0726 1,0740 +0,2% EUR/GBP 0,8707 -0,24% 0,8744 1,1465 +2,2% USD/JPY 115,17 +0,45% 114,66 113,97 -1,5% GBP/USD 1,2202 +0,30% 1,2165 1,2221 -1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,43 53,01 -1,1% -0,58 -2,4% Brent/ICE 55,51 56,01 -0,9% -0,50 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.193,71 1.195,80 -0,2% -2,09 +3,7% Silber (Spot) 16,75 16,77 -0,1% -0,02 +5,2% Platin (Spot) 980,60 978,00 +0,3% +2,60 +8,5% Kupfer-Future 2,69 2,67 +0,6% +0,02 +7,2% ===

