Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar zugelegt und damit die zwei Tage davor mit Verlusten beinahe vergessen gemacht. Auf die Woche gesehen ergab sich damit nach der starken Neujahrswoche ein zwar knappes, aber erneutes Plus. Stark gesucht waren vor dem Wochenende insbesondere die Aktien der beiden Grossbanken, welche von guten Zahlen der US-Konkurrenten beflügelt wurden. Die Stimmung bleibt grundsätzlich weiterhin freundlich, wozu auch die Chefin der amerikanischen Notenbank Janet Yellen mit einer Rede in der Nacht auf Freitag sowie neue Konjunkturdaten aus den USA beigetragen haben.

Yellen sieht die US-Konjunktur auf gutem Weg, womit den geplanten schrittweisen Zinserhöhungen nichts im Weg stehen sollte. Die erste Aufregung um die enttäuschende Rede des designierten neuen US-Präsidenten Donald Trump habe sich vor dem Wochenende zudem etwas gelegt, hiess es in Börsenkreisen. Es gibt in diesem aufwärtsstrebenden Umfeld aber auch mahnende Stimmen. So zeigt sich ein erfahrener Ökonom in einem Interview in der hiesigen Finanzpresse im Nachgang zur Wahl Trumps überrascht über den Optimismus der Märkte, wonach "das bestmögliche Szenario" eintrete.

Bei Börsenschluss stand der Swiss Market Index (SMI) 0,92% höher bei 8'452,19 Punkten, im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,4%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, zog um 1,15% auf 1'345,13 ...

