DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (17.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.324,34 +1,15% +1,03% Stoxx50 3.047,03 +0,89% +1,21% DAX 11.629,18 +0,94% +1,29% FTSE 7.333,19 +0,56% +2,67% CAC 4.922,49 +1,20% +1,24% DJIA 19.913,14 +0,11% +0,76% S&P-500 2.277,29 +0,30% +1,72% Nasdaq-Comp. 5.582,68 +0,63% +3,71% Nasdaq-100 5.065,54 +0,48% +4,15% Nikkei-225 19.287,28 +0,80% +0,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,41 -21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,60 53,01 -0,8% -0,41 -2,1% Brent/ICE 55,63 56,01 -0,7% -0,38 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.194,71 1.195,80 -0,1% -1,09 +3,8% Silber (Spot) 16,77 16,77 -0,0% -0,00 +5,3% Platin (Spot) 980,50 978,00 +0,3% +2,50 +8,5% Kupfer-Future 2,69 2,67 +0,5% +0,01 +7,2%

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen erholen sich zum Wochenausklang etwas von den Verlusten des Donnerstags. Hauptthema sind die Banken, deren Aktien nach Bilanzvorlage dreier Schwergewichte zulegen. Unter den Konjunkturdaten des Tages haben die Erzeugerpreise den größten Einfluss auf die Finanzmärkte. Sie stiegen im Dezember in der Kernrate etwas stärker als erwartet, was den Dollar stützt, den Goldpreis und die Anleihekurse aber belastet. Die Rendite zehnjähriger Treasurys steigt um 6 Basispunkte auf 2,42 Prozent. In Zeiten steigender Preise wollen Anleger höhere Renditen sehen. Bei der Ertragslage der US-Banken sehen die Anleger vor allem das Positive. JP Morgan übertraf mit Einnahmen und Gewinn die Erwartungen des Marktes. Licht und Schatten enthalten die Zahlen der Bank of America. Bei Wells Fargo überzeugte vor allem die Vermögensverwaltungssparte, die deutlich besser abschnitt als die Mutter. Die Aktie der Bank, die von einem Skandal um Scheinkonten erschüttert worden war, steigt um 2,4 Prozent. Bank of America gewinnen 1,2 Prozent und JP Morgan 1,1 Prozent. Der Bankenindex führt den S&P-500 mit einem Plus von 1,6 Prozent an. Daneben wurden einige Übernahmen und Veräußerungen bekannt. So kauft KKR die Werkzeugsparte der japanischen Hitachi für 1,3 Milliarden Dollar. Und Anadarko verkauft seine Öl- und Gasanlagen im Süden des US-Bundesstaats Texas für 2,3 Milliarden Dollar an Sanchez Energy und die Blackstone Group, wie aus informierten Kreisen verlautete. KKR steigen um 0,1 Prozent. Sanchez Energy haussieren um 24 Prozent, Blackstone und Andarko tendieren kaum verändert. Am Ölmarkt kommen die Preise nach der Erholung der beiden Vortage zurück. Dort tritt wieder die Frage in den Vordergrund, ob die Förderkürzungen, auf die sich Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder im November verständigt hatten, in die Tat umgesetzt werden. Der Dollar bewegt sich in etwa auf dem Stand des späten Vortags.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen erholten sich zum Wochenausklang vom Rücksetzer des Vortags. Am Devisenmarkt gab der Euro einen Teil seiner Gewinne zum US-Dollar wieder ab, die US-Währung profitierte davon, dass die Erzeugerpreise im Dezember in der Kernrate etwas stärker gestiegen sind als erwartet. Das stützte auch die Renditen am US-Bondmarkt und am Euro-Rentenmarkt. Die Aktie von Fiat Chrysler, die am Donnerstag wegen des Vorwurfs manipulierter Abgaswerte in den USA um mehr als 17 Prozent eingebrochen war, erholte sich um 4,6 Prozent. Dagegen büßten Renault 2,9 Prozent ein. Die französische Staatsanwaltschaft wirft dem Konzern Betrug bei den Abgaswerten vor. Europas Bankensektor stieg um 2 Prozent. Unicredit gewannen 3,5 und Intesa Sanpaolo 1,5 Prozent. Die kanadische Ratingagentur DBRS könnte am Abend die Einstufung für Italien senken. Nach Einschätzung der Commerzbank sollte eine Abstufung für Italiens Banken jedoch verkraftbar sein. Derzeit stuft DBRS italienische Schulden mit "A-" ein. Fresenius Medical Care (FMC) stiegen um 1,2 Prozent. FMC und andere Dialyseanbieter haben in den USA im Streit um Zuschüsse für bedürftige Dialysepatienten einen Teilerfolg errungen. Eine Verordnung, wonach der American Kidney Fund Dialysepatienten keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen darf, wurde von einem Richter im Bundesstaat Texas für zwei Wochen außer Kraft gesetzt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.30 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0625 -0,14% 1,0640 1,0658 +1,0% EUR/JPY 122,2117 +0,20% 121,9691 121,45 -2,7% EUR/CHF 1,0728 +0,01% 1,0726 1,0740 +0,2% EUR/GBP 0,8705 -0,27% 0,8744 1,1465 +2,1% USD/JPY 115,04 +0,33% 114,66 113,97 -1,6% GBP/USD 1,2206 +0,33% 1,2165 1,2221 -1,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien haben sich zum Wochenausklang Gewinner und Verlierer in etwa die Waage gehalten. Ein stärker als erwartet ausgefallener Exportrückgang Chinas im Dezember belastete die Stimmung in Schanghai allenfalls leicht. Die Aktie des Import-Exportunternehmens Shanghai Material Trading verlor jedoch 7,4 Prozent. Die Börse in Seoul zeigte sich mit moderaten Abgaben nach der Entscheidung der südkoreanischen Notenbank, die Leitzinsen unverändert zu lassen, trotz eines gesenkten Wachstumsausblicks. Vor allem das Minus von 3,5 Prozent beim Schwergewicht Samsung drückte den Kospi ins Minus. Erst am Donnerstag war die Aktie trotz der Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen Korruptionsverdachts auf ein Allzeithoch gestiegen. Nun wurde der Vizevorsitzende Lee Jae Yong als Verdächtiger stundenlang verhört, ohne dass bislang weitere Details dazu bekannt wurden. In Tokio sprangen Takata um 16,5 Prozent nach oben, weil das Unternehmen laut einem Bericht des Wall Street Journals unmittelbar vor einer Einigung im Streit mit dem US-Justizministerium stehen soll gegen eine Strafzahlung von rund 1 Milliarde Dollar. Für Nintendo ging es um 5,8 Prozent südwärts. Die neue Spielekonsole Switch wird deutlich teurer als erwartet. Seven & I profitierten derweil von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Die Aktie gewann 8,5 Prozent. In Hongkong gewannen China Vanke knapp 6 Prozent. Der Markt honoriere damit den Einstieg von Shenzhen Metro bei dem Unternehmen, hieß es. Nach positiven Analystenkommentaren gewannen Geely 3,7 und Great Wall Motor 3,1 Prozent. Einen Kursabsturz um über 22 Prozent erlebten Automated Systems. Der IT-Dienstleister hatte den Markt mit zwei Maßnahmen zur Beschaffung frischen Kapitals überrascht, darunter eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen will damit Akquisitionen finanzieren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Stühlerücken bei Fresenius Medical in Nordamerika und im Vorstand

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat einen neuen Leiter für sein Geschäft in Nordamerika ernannt: William Valle werde die neue Position mit Beginn der kommenden Woche am 16. Januar übernehmen, teilte der DAX-Konzern mit. Der 56-Jährige tritt die Nachfolge von Ronald Kuerbitz an, der als CEO zu dem US-Unternehmen agilon health wechselt.

Drägerwerk steigert Marge trotz rückläufiger Erlöse

Der Umsatz des Lübecker Medizintechnikkonzerns Drägerwerk ist 2016 geschrumpft. Dank geringerer Kosten fiel die Marge des TecDAX-Unternehmens nach vorläufigen Zahlen hingegen besser aus als im Vorjahr. Einer guten Entwicklung in Deutschland und Amerika standen schwächer als erwartete Umsätze im Rest der Welt entgegen.

Fuchs Petrolub übertrifft 2016 die eigenen Erwartungen

Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat einen starken Schlussspurt hingelegt. Nach einem deutlich über den eigenen Erwartungen liegenden vierten Quartal in Europa und Asien geht der MDAX-Konzern nun laut Mitteilung 2016 von einem Umsatzplus von rund 9 Prozent und einem um etwa 8 Prozent höheren Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus.

Advent und Bain Capital kaufen Paymentdienstleister Concardis

Die Private-Equity-Firmen Advent International und Bain Capital übernehmen den Paymentdienstleister Concardis. Concardis war bis dato ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft. Die Verkäufer des Unternehmens sind Privatbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen und die DZ Bank, wie Advent und Bain Capital mitteilten.

Bank of America und JP Morgan erzielen Gewinnsprung

Sprudelnde Handelseinnahmen haben den US-Großbanken im Schlussquartal deutliche Gewinnsprünge beschert - zumindest der Bank of America und JP Morgan, die über starke Handelsabteilungen verfügen. Wells Fargo, die noch dazu mit einem Skandal um gefälschte Konten zu kämpfen hat, konnte von der zunehmenden Handelsaktivität, die vor allem nach der Präsidentschaftswahl im November Fahrt aufnahm, nicht profitieren.

Blackrock sammelt im vierten Quartal mehr Geld ein

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock ist im vierten Quartal weiter gewachsen. Der Gewinn ging gleichwohl leicht zurück. Die Entwicklung, dass Anleger von aktiv verwalteten Fonds in günstigere Indexfonds umschichten, setzte sich fort.

EU-Kommission nennt Abgasvorwürfe gegen Fiat Chrysler "beunruhigend"

January 13, 2017 11:56 ET (16:56 GMT)

Die Europäische Kommission hat den Vorwurf des Abgasbetrugs der USA gegen Fiat Chrysler als "beunruhigend" bezeichnet. Die Brüsseler Behörde werde mit den US-Behörden, EU-Mitgliedsstaaten und dem Autobauer zusammenarbeiten, um die Folgen für die in Europa verkauften Fahrzeuge der Fiat Chrysler Automobiles NV festzustellen.

