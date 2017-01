Frankreichs Sozialisten drohen bei der Wahl entkernt und ausgequetscht zu werden: vom Linken Jean-Luc Mélenchon auf der einen Seite, vom Sozialliberalen Emmanuel Macron auf der anderen. Hoffnung haben nur die anderen.

Der Linke Jean-Luc Mélenchon ist alles andere als ein Investmentbanker. Aber was er als Kandidat bei der Präsidentschaftswahl vorhat, ist nichts weniger als eine feindliche Übernahme: "Die Bewegung der Sozialisten ist ideologisch tot, wenn (Ex-Premier)Valls kandidiert, kommen die Sozialisten zu mir, wenn (Ex-Wirtschaftsminister ) Montebourg es macht, schlage ich ihn." Eine sozialistische Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl ergebe eh' keinen Sinn: "Wer auch immer es macht, sie kommen in allen Umfragen nur auf die Hälfte meiner Stimmen", ist sich der Freund von Oskar Lafontaine sicher. Wer seine Stimme sinnvoll abgeben wolle, der werde deshalb ihn, Mélenchon wählen und keinen Sozialisten.

Was der Linkspolitiker, der selber 30 Jahre bei den Sozialisten war, im Gespräch mit einer kleinen Gruppe europäischer Journalisten sagt, ist alles andere als die Prahlerei eines Halbstarken. Den Sozialisten droht tatsächlich, entkernt und ausgequetscht zu werden: vom Linken Mélenchon auf der einen Seite, vom Sozialliberalen Emmanuel Macron auf der anderen. Die Lage der Sozialistischen Partei (PS), deren oberster Repräsentant François Hollande nicht einmal mehr eine Kandidatur wagt, ist aussichtslos.

Die Debatte der sieben Kandidaten, die an der Vorwahl der Sozialisten teilnehmen, hat daran nichts geändert. Weniger als vier Millionen TV-Zuschauer sahen sich die Diskussion am Donnerstagsabend an, die zur besten Zeit auf dem größten Sender lief. Die vergleichbare Veranstaltung vor fünf Jahren verfolgten noch mehr als fünf Millionen. Und bei der ersten TV-Runde der Konservativen schalteten sich im Oktober vergangenen Jahres 5,6 Millionen Franzosen zu.

Diejenigen, die am Donnerstag zusahen, empfanden mehrheitlich Ex-Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg als Sieger. Der 54-Jährige träumt von "wirtschaftlichem Patriotismus", Grenzkontrollen, Nationalisierungen und lässt kein gutes Haar an den bescheidenen Reformen, die Hollande unternommen hat. Dessen Arbeitsmarktreform will er komplett zurückdrehen. Wer damit liebäugelt, wird direkt das Original Mélenchon wählen. Und ...

