Stuttgart - Investoren am Rohstoffmarkt hatten lange Zeit nicht viel Freude an der Assetklasse, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Seit dem Jahr 2011 habe der Markt - gemessen am Bloomberg Commodity Index (ER) - bis zum Jahr 2015 in jedem Jahr ein Minus verzeichnet. In diesen fünf Jahren habe sich die Rohstoffbenchmark in der Summe um etwas mehr als 50% ermäßigt. Tatsächlich aber habe das Jahr 2016 die Wende gebracht. Der Bloomberg Commodity Index (ER) habe um 11,4% angezogen. Die Variante ohne Agrar und Lebendrind sogar um 17,0%.

Den vollständigen Artikel lesen ...