Stuttgart - Nach einer durch spekulative Investments verstärkten Jahresendrally beendete der Index der London Metal Exchange das Jahr 2016 mit einem Plus von gut 20%, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Damit sei der seit 2011 anhaltende Preisrückgang an den Basismetallmärkten gestoppt worden. Im Anschluss einer leichten Korrekturphase seien die Notierungen mit Beginn des neuen Jahres erneut gestiegen. Angesichts einer weiterhin um die 3% wachsenden Weltwirtschaft würden die Analysten auch in 2017 eine insgesamt stabile Nachfrage auf den Basismetallmärkten erwarten. Wie immer werde das Augenmerk dabei insbesondere auf die Entwicklung der chinesischen Konjunktur gerichtet sein, da China für nahezu die Hälfte der Nachfrage auf den jeweiligen Märkten stehe.

