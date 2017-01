Frankfurt/Oder (ots) - Liebe Kollegen,



der Ruppiner Anzeiger und die Märkische Oderzeitung berichten in ihrer morgigen Ausgabe (Sonnabend) von Tiefflügen der Bundeswehr über den ehemaligen Truppenübungsplatz Kyritz-Ruppiner Heide (Bombodrom).



Kyritz. Obwohl die Bundeswehr nach einem jahrelangen Rechtsstreit auf den Truppenübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide verzichtet hat, finden dort wieder Tiefflüge statt. Das berichten der Ruppiner Anzeiger und die Märkische Oderzeitung in ihren morgigen Ausgaben. Die Zahl der Einsätze stieg im vorigen Jahr zwischen Januar und September auf 831 Überflüge an. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 521. Die Zahlen stammen von einer Anfrage der Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann (Die Linke) an das Bundesverteidigungsministerium. Rechtlich gestattet sind die Überflüge durch die Einrichtung einer Sonderflugzone. Tackmann sprach von einer rechtlichen Grauzone. Inzwischen gibt es Proteste von Anwohnern wegen der Lärmbelastung.



