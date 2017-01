Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG



Wien (pta023/13.01.2017/19:40) - Der Vorstand der PORR AG teilt mit, dass er am

12.01.2017 von Dr. Tibor Varga, DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanwälte GmbH, im

Namen und im Auftrag von Dr. Christoph Bieber wie folgt informiert wurde:



"Dr Christoph Bieber, Seilerstätte 28, 1010 Wien, Österreich, teilt hiermit

gemäß §§ 91 ff BörseG in Bezug auf die Emittentin PORR AG, Absberggasse 47,

1100 Wien, Österreich (die "Emittentin"), und deren zum Handel im Amtlichen

Handel an der Wiener Börse zugelassenen stimmberechtigten Aktien (ISIN

AT0000609607) ("PORR-Aktien") wie folgt mit:



Dr Christoph Bieber hat mit Handels- und Durchführungstag 10.1.2017 insgesamt

1.474.509 PORR-Aktien und damit Stimmrechte erworben. Er hält damit direkt

insgesamt 1.474.509 PORR-Aktien und der Stimmrechte entsprechend rund 5,07% der

Gesamtzahl der Stimmrechte der Emittentin von 29.095.000 und hat damit per

10.1.2017 die Schwellen von 4% und 5% gemäß § 91 BörseG erreicht und

überschritten. Dr Christoph Bieber hält keine weiteren Finanzinstrumente oder

sonstige Instrumente auf PORR-Aktien. "



(Ende)



