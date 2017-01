Mannheimer Morgen über die Entwicklung der Deutschen Bank Überschrift: Entscheidendes Jahr Die Vergehen der ehemaligen Deutsche-Bank-Chefs haben das Zeug zu einem mehrteiligen Wirtschaftskrimi. Die Drehbücher lassen kaum ein denkbares Delikt aus und Drehorte sind über die ganze Welt verteilt: Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen in Russland, Beteiligung an Zinsmanipulationen in Europa, windige Immobiliengeschäfte in den USA. Als die Delikte noch nicht aufgedeckt waren, haben einige Deutschbanker für die krummen Geschäfte auch noch Millionen-Boni eingestrichen. Aber es könnte so ganz allmählich auf eine Art Happy-End hinauslaufen. Deutsche-Bank-Chef John Cryan gelingt es, die juristischen Brandherde nach und nach zu löschen. Rechtsstreitereien in Milliardenhöhe wurden zuletzt beigelegt. Und auch die Aufräumarbeiten im Haus gehen voran, intensiv wird über Bonuskürzungen nachgedacht. Cryan kommt mit seiner Vergangenheitsbewältigung langsam auf einen grünen Zweig. Das lässt sich auch am Aktienkurs ablesen. Das Papier legte im letzten halben Jahr um ein gutes Drittel zu. Von alten Höhen ist die Aktie jedoch noch weit entfernt. Daraus lässt sich zweierlei schließen: Cryan scheint Teil eins seiner Doppelaufgabe, die Deutsche Bank zu sanieren und von Altlasten zu befreien, zu gelingen. Von Teil zwei, dem Entwickeln einer nachhaltigen Zukunftsstrategie, ist dagegen noch wenig bis gar nichts zu erkennen. Es ist also höchste Zeit, dass sich der Chef auch um die Zukunft kümmert. 2016 bezeichnete er am Jahresanfang als Jahr des Übergangs. 2017 wird für die Bank das Jahr der Entscheidung über ihre Zukunft sein. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

January 13, 2017 13:53 ET (18:53 GMT)