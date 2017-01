Panasonic Corporation gab heute bekannt, dass ab Mitte Januar 2017 mit Demonstrations experimenten mit dem autonomen Lieferroboter "HOSPI(R)" in Zusammenarbeit mit der Narita International Airport Corporation und dem ANA Crowne Plaza Narita begonnen wird.

HOSPI(R) ist ein Roboter, der im Auftrag von Menschen Waren autonom liefern kann. Basierend auf vorprogrammierten Karteninformationen und unter Anwendung von Hochleistungssensoren und modernen Algorithmen zur Kollisionsvermeidung kann der Roboter sich frei bewegen und dabei seine Umgebung beobachten; er kann Waren sicher und effizient liefern, ohne unterwegs mit Passanten oder Objekten zusammenzustoßen. Im Gegensatz zu traditionellen Liefersystemen muss kein Equipment in Wänden oder Decken installiert werden; auch Führungsbänder entlang der Strecke sind nicht erforderlich. Somit können Änderungen von Lieferzielen und an Lageplänen von Einrichtungen einfach und mit geringem Kostenaufwand vorgenommen werden. Unter Anerkennung dieser Merkmale wurde der HOSPI(R) bereits von vier Krankenhäusern in Japan und anderen Ländern für die Lieferung von Pharmazeutika und Proben übernommen.

In den vorgesehenen Demonstration sexperimenten werden die Roboter benutztes Geschirr in der Flughafenlounge abräumen und in der Hotellobby Getränke anbieten. Durch diese Demonstrations experimente wird Panasonic die Leistungsfähigkeit des HOSPI(R) bei der Ausführung anderer Dienstleistungen belegen und die wirtschaftliche Entwicklung des HOSPI(R) beschleunigen.

Zusammenfassung der Demonstration sprojekte

1. Getränkeservice.

Zeitraum: Samstag, 14. Januar, bis Mittwoch, 18. Januar 2017

Ort: ANA Crowne Plaza Narita, 1F Lobby

Beschreibung: Der Roboter wird sich frei in der Lobby bewegen und den Hotelgästen Getränke in Flaschen anbieten. Er wird auch Informationen über Busabfahrten liefern.

2. Abräumen von Geschirr.

Zeitraum: Montag, 23. Januar, bis Freitag, 27. Januar 2017

Ort: Narita International Airport, "Narita Travel Lounge"

Beschreibung: Der Roboter wird benutztes Geschirr abräumen und an den dafür vorgesehenen Schalter bringen.

*Im Augenblick gibt es keine Pläne für die dauerhafte Vorstellung des HOSPI(R) am Narita International Airport und dem ANA Crowne Plaza Narita. Mit seinen Robotern zur persönlichen Fürsorge wird Panasonic zu einem sicheren, geborgenen und komfortablen Lebensstil beitragen.

