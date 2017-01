Goldman hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' und Ziel auf 45 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 42,90 auf 45,00 Euro angehoben. Aktien aus dem Mediensektor seien nach einer im Vergleich zum Markt ungewohnt schwachen Kursentwicklung attraktiv, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Branchenstudie vom Freitag. Die aktuellen Bewertungen gäben das anziehende Wachstum nicht wieder und schafften vielversprechende Möglichkeiten - wie bei ProSiebenSat1. Der TV-Konzern dürfte 2017 von steigenden Werbeeinnahmen profitieren.

DZ Bank hebt VW-Vorzüge auf 'Halten' und fairen Wert auf 150 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einer weiteren Einigung mit der US-Regierung im "Dieselgate"-Skandal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 106 auf 150 Euro angehoben. Die verbleibenden Risiken für den Autobauer außerhalb der USA und Kanadas ließen sich abschätzen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Freitag. Aktuell gehe er nicht mehr von der Notwendigkeit weiterer Rückstellungen und auch nicht mehr von Kompensationszahlungen an europäische Kunden aus.

Equinet senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Commerzbank aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 7,50 Euro belassen. Nach der starken Entwicklung im Schlussquartal 2016 habe die Aktie das Kursziel erreicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. Für dieses sehe er angesichts der erwarteten niedrigen Profitabilität kein Aufwärtspotenzial, wenngleich die Aktie weiterhin ziemlich günstig sei.

Citigroup senkt Hugo Boss auf 'Neutral' und Ziel auf 56 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Hugo Boss von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 56 Euro gesenkt. Die Erholung des Modekonzerns sei ein langer Weg, schrieb Analyst Thomas Chauvet in einer Studie vom Freitag. Boss habe zwar eine gute Strategie. Eine eher schlechte Berechenbarkeit der Ergebnisentwicklung spreche aber für einen Bewertungsabschlag.

HSBC senkt Talanx auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 33,60 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Talanx von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 30,40 auf 33,60 Euro angehoben. Die Aktien der europäischen Versicherer seien nach der Erholung im zweiten Halbjahr 2016 nicht mehr so attraktiv bewertet, wobei die generell gute Liquiditätsausstattung und attraktive Dividendenrenditen sie etwas nach unten absicherten, schrieb Analyst Kailesh Mistry in einer Branchenstudie vom Freitag. Talanx sei im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen. Das höhere Kursziel begründete Mistry mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum.

Commerzbank senkt Siltronic auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 50 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Siltronic von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 50 Euro angehoben. Er habe wegen der gestiegenen Nachfrage aus der Handy-, Unterhaltungselektronik- und Autobranche seine Erwartungen für die Waferpreise und -absätze sowie entsprechend für die operativen Gewinne (Ebitda) angehoben, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag. Dies preise der aktuelle Aktienkurs des Halbleiter-Zulieferers aber schon großteils ein.

SocGen hebt Ziel für Linde auf 190 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Aktien des Industriegaseherstellers Linde von 150 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die angepeilte Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair sorgten sich die Anleger zu sehr um die Fragen rund um Regulierung, Unternehmensführung und Kosteneinsparungen, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Freitag. Seiner Meinung nach würden sich die beiden Unternehmen in einzigartiger Weise ergänzen. So sei Praxair vor allem in Amerika stark präsent, wohingegen Linde insbesondere in Asien und Europa sehr aktiv sei.

Morgan Stanley hebt Lufthansa-Ziel auf 9,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Lufthansa von 9,20 auf 9,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Gepaart mit höheren Ölpreisen seien wirtschaftliche Unsicherheiten und ein volatiles Verbraucherverhalten nicht gerade hilfreich für europäische Fluggesellschaften, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Branchenstudie vom Freitag. Sie präferiere in diesem Umfeld die Aktien von IAG und Ryanair.

UBS hebt Ziel für Deutsche Post auf 32 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Post von 26 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine optimistischeren Langfrist-Prognosen für die Profitabilität im Expressgeschäft sowie die gestiegene Branchenbewertung, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer Studie vom Freitag. Nach einem schwierigen Start ins Jahr 2016 sei der Logistikkonzern nun auf gutem Weg, seine Ziele für 2020 zu erreichen.

HSBC hebt Ziel für Allianz auf 162 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Allianz SE von 160 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung der europäischen Versicherungswerte im zweiten Halbjahr 2016 habe ihr Aufwärtspotenzial durchschnittlich auf rund 5 Prozent verringert, schrieb Analyst Kailesh Mistry in einer Branchenstudie vom Freitag. Dank der guten Liquidität der Assekuranzen und attraktiver Dividendenrenditen seien sie jedoch etwas nach unten abgesichert.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0213 2017-01-13/21:35