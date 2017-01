New York/Zürich (awp) - Das oberste US-Gericht, der Supreme Court, wird sich laut Agenturberichten mit der Frage befassen, wie lange Pharmafirmen in den USA warten müssen, bis sie Biosimilars - also biotechnologisch hergestellte Nachahmerprodukte von Medikamenten - nach deren Zulassung auf den Markt bringen dürfen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...