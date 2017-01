MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo bereitet sich mit Donald Trumps Buch "The Art of the Deal" auf die Verhandlungen mit der künftigen US-Regierung vor. Er habe das Buch des nächsten US-Präsidenten bereits studiert, sagte er am Freitag in einem Interview des Fernsehsenders Televisa. Trump hat angekündigt, das Nordamerikanische Freihandelabkommen (Nafta) neu zu verhandeln oder sogar aufzukündigen.

"Einer von Trumps Ratschlägen in seinem Buch lautet: Setze dich niemals an den Verhandlungstisch, wenn du kein Druckmittel hast", zitierte Guajardo aus "The Art of the Deal". Diesen Tipp werde er sich auch bei den Verhandlungen über Nafta zu Herzen nehmen, sagte der Minister. "Wir sind der zweitgrößte Käufer von US-Produkten", sagte Guajardo. "Wir sind der größte Kunde für Schweinefleisch, Mais, Fruktose. Alle Staaten, die für Trump gestimmt haben, wären am stärksten betroffen, wenn der Vertrag mit Mexiko gebrochen wird."

Einer Reform des Nafta-Abkommens steht der Minister durchaus aufgeschlossen gegenüber. "Der Vertrag muss zum Nutzen Mexikos verändert werden. Die Balance ist fundamental. Alle Parteien müssen dabei gewinnen", sagte er./aso/DP/he

