FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem typischen, also ruhigen Freitagsgeschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Bankenwerte tendierten etwas leichter, so gaben Deutsche Bank 0,6 Prozent nach. Möglicherweise belastete die Abstufung Italiens durch DBRS, die die Krise in dem Land wieder verschärfen könnte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.616 11.629 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 13, 2017

