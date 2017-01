Karlsruhe (ots) - Reisen ist nicht mehr glückliche Ausnahme sondern Normalfall, und die fehlende Flexibilität, die viele im täglichen Leben zu statischen Besitzstandswahrern macht, spielt beim Urlaubsziel offenkundig so gut wie keine Rolle: Berstende Bomben in der Türkei oder dumpfes Unbehagen beim Blick nach Tunesien vermögen Urlaubswütige mitnichten auszubremsen. Man sattelt dann eben um auf Spanien oder verhilft dem Reiseland Italien zu einer Renaissance.



